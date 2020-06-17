Ефремов пробыл на очередном допросе пять часов

https://static.news.ru/photo/f54120ca-b0c3-11ea-be03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Допрос актёра Михаила Ефремова по делу о резонансном ДТП завершён. Он длился около пяти часов.

Как передаёт «Интерфакс», сотрудники полиции транспортируют артиста из здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве обратно в его квартиру. Предыдущие следственные действия в отношении Ефремова состоялись 9 и 11 июня, последний допрос также занял порядка пяти часов.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент ДТП артист был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест, который актёр не стал опротестовывать.

Ефремов записал видеообращение к семье погибшего, в котором попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать родственникам Захарова материальную помощь. Однако те отказались её принимать. Адвокат артиста Эльман Пашаев утверждает, что Ефремов перебрал с алкоголем накануне ДТП, потому что у него умер близкий друг.

Как передавал NEWS.ru, семья Захарова потребовала максимально строгого наказания для актёра.