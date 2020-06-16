Ефремова призвали посадить на 12 лет

Родственники погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя-экспедитора Сергея Захарова настаивают на максимально строгом наказании для актёра.
Сноха погибшего Татьяна Захарова
Брат Сергея Захарова Валерий рассказал, что с семьёй водителя связался актёр Сергей Гармаш, который предложил встретиться и обсудить ситуацию. По словам Валерия Захарова, если эта встреча состоится, то она пройдёт в присутствии адвоката.
ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест, который актёр не стал опротестовывать.
Как писал NEWS.ru, Ефремов записал видеообращение к семье погибшего. Он попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать им материальную помощь. Однако родственники отказались её принимать. Адвокат артиста Эльман Пашаев утверждает, что Ефремов перебрал с алкоголем накануне ДТП, потому что у него умер близкий друг.
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