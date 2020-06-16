Ефремова призвали посадить на 12 лет

https://static.news.ru/photo/9904236e-afd5-11ea-aed9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родственники погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя-экспедитора Сергея Захарова настаивают на максимально строгом наказании для актёра.

Сноха погибшего Татьяна Захарова выступила в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Она высказала мнение, что все должны быть равны перед законом, несмотря на регалии и звания. Женщина считает, что вину Ефремова усугубляет употребление наркотиков (по некоторым данным, в крови актёра нашли следы кокаина и марихуаны). Захарова заявила, что семью покойного устроит только максимальное наказание, предусмотренное вменяемой Ефремову статьёй УК РФ — 12 лет тюремного заключения.

Брат Сергея Захарова Валерий рассказал, что с семьёй водителя связался актёр Сергей Гармаш, который предложил встретиться и обсудить ситуацию. По словам Валерия Захарова, если эта встреча состоится, то она пройдёт в присутствии адвоката.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест, который актёр не стал опротестовывать.

Как писал NEWS.ru, Ефремов записал видеообращение к семье погибшего. Он попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать им материальную помощь. Однако родственники отказались её принимать. Адвокат артиста Эльман Пашаев утверждает, что Ефремов перебрал с алкоголем накануне ДТП, потому что у него умер близкий друг.