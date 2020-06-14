Родственники погибшего Сергея Захарова отказались от 100 миллионов Ефремова

https://static.news.ru/photo/990bae88-ae1b-11ea-9415-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, отказались от предложенных им 100 млн рублей. По их словам, они не хотят предавать память о Сергее.

Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Мы не хотим предавать память. Сергей не одобрил бы, если бы мы взяли деньги, — передал слова родственников их адвокат Александр Добровинский.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Как ранее писал NEWS.ru, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня заявила, что погибший в ДТП Сергей Захаров «спас душу» актёра Михаила Ефремова.