Адвокат Ефремова объяснил, почему актёр выпил алкоголь перед аварией

https://static.news.ru/photo/87cd12f6-af10-11ea-8bd4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: АГН «Москва»

Актёр Михаил Ефремов был пьян в день аварии, потому что у него умер близкий друг. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев. По его словам, его подзащитный был в трауре и чувствовал себя подавленно.

Это был близкий друг Михаила. Он умер в тот же день, когда случилось ДТП, — объяснил он в интервью «Московскому Комсомольцу».

Он уточнил, что Ефремов не выпивал в баре, как писали СМИ. Он зашёл в заведение Ulysses за едой. Адвокат опроверг также информацию о том, что у актёра случился конфликт с администрацией бара.

Что касается следов наркотиков, найденных в организме артиста, Пашаев ответить затруднился. По его словам, всё, что «пишут про это, — ложь».

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Ефремов записал видеообращение к семье погибшего. Он попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать им материальную помощь в размере 100 млн рублей. Однако те отказались её принимать.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Сергей Гармаш, который является близким другом Михаила Ефремова, может в ближайшее время встретиться с семьёй погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом рассказал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. Он пояснил, что близкие Сергея Захарова не хотят принимать никаких компенсаций от актёра и будут добиваться справедливого наказания суда.