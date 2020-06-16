Ефремов отказался обжаловать решение суда о домашнем аресте

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Актёр Михаил Ефремов, который стал виновников смертельного ДТП с центре Москвы 8 июня, не стал обжаловать решение отправить его под домашний арест. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

По словам юриста, его подзащитный «восстанавливается после травм», полученных им при столкновении автомобилей.

Мы не стали обжаловать, так как Ефремов восстанавливается после травм, полученных в ДТП, — цитирует его ТАСС.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Ранее адвокат артиста объяснил, почему Ефремов был пьян в день аварии. По словам Пашаева, его подзащитный был в трауре из-за смерти близкого друга и чувствовал себя подавленно.

NEWS.ru писал, что Ефремов записал видеообращение к семье погибшего. Он попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать им материальную помощь в размере 100 млн рублей. Однако те отказались её принимать. Как пояснил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, близкие погибшего в аварии Сергея Захарова не хотят принимать никаких компенсаций от актёра и будут добиваться справедливого наказания суда.