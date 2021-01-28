«Еду домой»: погибший в Мадриде не успел закончить разговор с невестой

https://static.news.ru/photo/e5b1644c-61f5-11eb-8b35-fa163e074e61_660.jpg Фото: MANUEL VIEJO GONZÁLEZ /EL PAÍS

Стали известны подробности последних секунд жизни одной из жертв взрыва, произошедшего в Мадриде 20 января. 47-летний болгарин Стефко Кочев разговаривал по телефону со своей невестой, находясь возле здания гостиницы, когда оно взорвалось.

Как пишет El Pais, Кочев и его невеста, 46-летняя Мариана Кирилова, были безработными. В тот трагический день мужчина ездил в центр социального обслуживания, чтобы оформить заявку на пособие по безработице. После он собирался домой, о чём успел сообщить по телефону своей невесте. Но разговор был прерван взрывом.

Кирилова услышала хлопок, но не поняла, что произошло. Она пыталась дозвониться Кочеву, но более десяти её звонков остались без ответа — тогда женщина поняла, что что-то случилось, но подробностей она не знала до следующего дня, когда её остановили полицейские и спросили, знает ли она Стефко.

Когда всё прояснилось, встал вопрос похорон, но Кирилова не имела права заниматься этим, поскольку она не являлась близкой родственницей погибшего, а в брак они вступить не успели. Друзья мужчины собрали деньги на то, чтобы из Болгарии смогла прилететь его 64-летняя мать, которая за 40 дней до этого во второй раз стала вдовой.

В общей сложности трагедия унесла жизни четырёх человек. Сообщалось, что причиной происшествия стала утечка газа — при этом взрыв оказался такой силы, что несколько соседних домов были частично разрушены, а хлопок был слышен, по утверждениям жителей Мадрида, даже на окраинах города. Как писал NEWS.ru, выяснилось, что один из погибших — священник. Об этом на следующий день после происшествия сообщили представители мадридской епархии.