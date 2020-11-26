Двух россиян экстрадировали из Испании

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Испанские силовики экстрадировали из страны двух россиян. Одного из них обвиняют в попытке сбыта наркотиков через Интернет, другого — в мошенничестве, сообщает Telegram-канал Генпрокуратуры России.

Речь идёт об неких Александре Дереке и Евгении Германовиче. Первого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Он занял в 2013 году у знакомых семь миллионов рублей, но не вернул деньги в оговоренный срок, установило следствие. В 2009 году его уже экстрадировали из Испании, он отбывал срок за мошенничество.

Евгений Германович в 2015 году создал интернет-магазин, через который пытался сбыть синтетические наркотики. Мужчина действовал в составе организованной преступной группы, её члены скрылись.

В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Александр Дерека и Евгений Германович будут доставлены в Москву, — говорится в сообщении.

Было установлено, что обвиняемые находятся в Испании. Генпрокуратура РФ отправила запросы зарубежным коллегам о выдаче россиян, которые были удовлетворены.

Как писал NEWS.ru, Польша экстрадировала россиянина, который зарезал школьника 14 лет назад. Трагедия произошла в московской школе № 563 в сентябре 2006 года. Обвиняемый повздорил с одноклассником и зарезал его. Причиной стало оскорбление на грузинском языке, которые погибший высказал в адрес матери злоумышленника.