Польша экстрадировала россиянина, зарезавшего школьника 14 лет назад

https://static.news.ru/photo/5de93902-1f71-11eb-9495-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По требованию Генпрокуратуры РФ Польша экстрадировала на родину Бесика Кочалидзе, которого обвиняют в убийстве школьника, совершённом 14 лет назад.

Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на официального представителя надзорного ведомства Андрея Иванова. По данным следствия, трагедия произошла в сентябре 2006 года во дворе московской школы №563. Кочалидзе поссорился со своим одноклассником и зарезал его. Ему удалось скрыться от полиции, его объявили в международный розыск. Молодому человеку заочно предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Причиной конфликта послужило оскорбление, которое Кочалидзе позволил себе в адрес матери одноклассника. Он произнёс его на грузинском языке, однако оппонент понял смысл его высказывания.

Несмотря на попытки директора помирить подростков, между молодыми людьми началась перепалка, которая затем переросла в драку. В её ходе Кочалидзе нанёс однокласснику 14 ударов ножом. Мальчика госпитализировали, через месяц он скончался в больнице.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская Генпрокуратура обратилась к властям США с просьбой об экстрадиции бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода Олега Кондрашова. Его объявили в международный розыск в 2018 году в связи с экономическим преступлением.

