https://static.news.ru/photo/159f2a86-08e6-11eb-a430-fa163e074e61_660.jpg Морские ежи и звёзды на берегу Фото: Василий Яблоков / Greenpeace

Дальневосточный федеральный университет, который сейчас занимается изучением ситуации с загрязнением вод на Камчатке не подтвердил версию об утечке ракетного топлива. Гептил в пробах не найден, а, значит, утечки с полигона или на военных учениях не произошло.

Учёные ДВФУ помогают выяснить причины загрязнения акватории. Ректор вуза Дмитрий Земцов ознакомил россиян с итогами работы по второму дню в Facebook. Не нашла подтверждения и версия об утечке нефтепродуктов и льяльных вод с проходящего мимо судна. На воде нет характерной плёнки и запаха.

Не выявил загрязнений и анализ космических снимков нефтяных загрязнений. Отправленные в Москву пробы воды показали превышение фенола в воде в 2,5 раза, нефтепродуктов в 3,6 раза, но всё равно этого мало для массовой гибели животных.

Повторные пробы воды направлены во Владивосток. Не получила подтверждения и версия с выбросом ядохимикатов с Козельского полигона по реке Налычева.

Распространявшиеся ранее снимки со спутников, где из реки в море что-то льется, не демонстративны: примерно так же выглядит и Налычева, и другие реки после дождя, когда их течение сносит в море ил и песок, — резюмировал ректор вуза.

В четверг. 8 октября, учёными запланировано исследование реки Налычева со взятием проб. Несостоятельными оказались версии с сейсмической активностью и вредоносным цветением водорослей. Побережье Камчатки является зоной, где случается активность ядовитых водорослей, которые производят разнообразные токсины, включая нейропаралитические. Но такие токсины также не найдены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту загрязнения воды на Камчатке. Дело возбуждено по двум статьям УК РФ — «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и «Загрязнение морской среды».