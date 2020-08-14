Два человека пострадали в аварии на железной дороге под Прагой

https://static.news.ru/photo/c49a36f8-de24-11ea-843f-fa163e074e61_660.jpg Фото: dicr.cz

Восемь вагонов товарного состава сошли с рельсов у железнодорожного перегона у деревни Мстерице недалеко от столицы Чехии.

Об аварии сообщил представитель чешской Железнодорожной инспекции Ян Кучера, передаёт ТАСС. Чиновник уточнил, что поезд столкнулся с находящейся на автомобильном переезде легковой машиной, из-за чего вагоны сошли с рельсов и разрушили будку стрелочника. Пострадали два человека — водитель автомобиля и железнодорожный служащий. Водителя доставили в одну из больниц Праги.

Комиссия экспертов, организованная Железнодорожной инспекцией, приступила к расследованию ЧП. На участке, где произошёл сход вагонов, остановлено движение поездов.

12 августа в Шотландии сошёл с рельсов пассажирский поезд, сообщал NEWS.ru. Незадолго до крушения железнодорожное сообщение в районе ЧП прерывалось из-за ливней. Жертвами аварии стали два человека.