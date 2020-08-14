Два человека пострадали в аварии на железной дороге под Прагой

Восемь вагонов товарного состава сошли с рельсов у железнодорожного перегона у деревни Мстерице недалеко от столицы Чехии.
Об аварии сообщил представитель чешской Железнодорожной инспекции Ян Кучера,
Комиссия экспертов, организованная Железнодорожной инспекцией, приступила к расследованию ЧП. На участке, где произошёл сход вагонов, остановлено движение поездов.
12 августа в Шотландии сошёл с рельсов пассажирский поезд, сообщал NEWS.ru. Незадолго до крушения железнодорожное сообщение в районе ЧП прерывалось из-за ливней. Жертвами аварии стали два человека.
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