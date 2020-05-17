Два человека попали под поезд в Бирюлёво

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Поезд сбил двух человек в Бирюлёво на юге Москвы. ЧП произошло в районе железнодорожной платформы в Булатниковском проезде.

По данным РЕН ТВ, один из пострадавших — 40-летний мужчина. Он находится без сознания. На место происшествия выехала скорая помощь. Другие обстоятельства случившегося неизвестны.

15 марта NEWS.ru писал, что турист из Индии был сбит электричкой у платформы Окружная Савёловского направления. Мужчина играл там в снежки. От полученных травм он скончался по дороге в больницу.