https://static.news.ru/photo/dc2e4efa-49e4-11ea-9a64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один человек пострадал в результате ДТП на МКАД. Движение на месте аварии затруднено.

93-й километр МКАД. Столкнулись три автомобиля. В результате пострадал один человек, — цитирует РИА Новости пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

На месте работают правоохранительные органы. Устанавливаются детали происшествия. Скорая также прибыла к месту аварии.

Ранее NEWS.ru информировал о ДТП в Кемеровской области. Микроавтобус с детской спортивной командой столкнулся с автомобилем, который выехал на встречную полосу.