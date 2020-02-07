Один человек пострадал в результате ДТП на МКАД. Движение на месте аварии затруднено.
93-й километр МКАД. Столкнулись три автомобиля. В результате пострадал один человек, —
цитируетРИА Новости пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
На месте работают правоохранительные органы. Устанавливаются детали происшествия. Скорая также прибыла к месту аварии.
Ранее NEWS.ru информировал о ДТП в Кемеровской области. Микроавтобус с детской спортивной командой столкнулся с автомобилем, который выехал на встречную полосу.
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