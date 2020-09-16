Доследственная и служебная проверки проводятся по факту самоубийства Тесака

https://static.news.ru/photo/ea67aa1a-f809-11ea-b9fd-fa163e074e61_660.jpg Максим Марцинкевич Фото: Maksim Martsinkevich/vk.com/Global Look Press

По факту суицида активиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, тело которого было найдено утром 16 сентября в одной из камер СИЗО-3 Челябинска, начаты служебная и доследственная проверки.

Служебную проверку проводит Главное управление ФСИН РФ по Челябинской области. Об этом рассказали в его пресс-службе.

По факту суицида проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, — передаёт ТАСС сообщение ГУ ФСИН.

Кроме того, следственные органы начали доследственную проверку. По её результатам будет вынесено процессуальное решение.

Тело Марцинкевича было найдено 16 сентября в одиночной камере. В челябинский СИЗО он был доставлен для дальнейшей пересылки в Москву. На место приехали медики, однако реанимировать мужчину не удалось. Предварительная причина смерти — суицид.

Ранее NEWS.ru писал о том, что смерть националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу «Тесак», подтвердили представители ФСИН по Челябинской области.