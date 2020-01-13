https://static.news.ru/photo/03cbd7bc-35f3-11ea-81e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ревность могла стать причиной нападения на жену московского депутата Михаила Хананашвили Светлану.

По словам парламентария, покушение, возможно, было организовано задержанной правоохранительными органами директором частной школы «Русский Гарвард» Василисой Масловой.

Она была очень сильно влюблена в меня, вряд ли это финансовый спор или обида за что-то. Тогда покушение было бы уже на меня. Это уже второе нападение на супругу. Я так понимаю, что первое также она организовала, — рассказал телеканалу «360» Хананашвили.

По его словам, супруга в данное время находится в тяжёлом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, так как потеряла почти четыре литра крови. Всего Светлана Хананашвили получила шесть ножевых ранений, в результате чего были задеты артерия, лёгкие, печень.

Ранее NEWS.ru писал, что на юго-западе Москвы возле дома на улице Шверника неизвестный напал с ножом на жену депутата Академического района Светлану Хананашвили. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Правоохранительные органы задержали трёх человек. Среди фигурантов оказались директор частной школы «Русский Гарвард» и двое студентов. В частности, один из задержанных является учащимся университета им. Плеханова. Также в преступлении подозревается 20-летняя студентка Московского государственного областного университета.

Версий произошедшего несколько: от наркоманско-бытовой до депутатско-профессиональной, так как пострадавшая является главным бухгалтером крупной компании.