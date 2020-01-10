На юго-западе Москвы, возле дома на улице Шверника неизвестный напал с ножом на жену депутата Академического района Светлану Хананишвили. Женщина была госпитализирована в тяжёлом состоянии.
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Как писал NEWS.ru, Щербинский суд столицы отправил в СИЗО Сергея Сазонова, напавшего на постояльцев хостела в Новой Москве. Мужчина обвиняется по ч. 2 статьи 105 УК — «Убийство». По версии следствия, он беспричинно ударил ножом беременную женщину и остановившегося в хостеле мужчину. От полученных ранений они погибли. Кроме того, Сазонов порезал ещё четверых человек, они госпитализированы.
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