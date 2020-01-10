https://static.news.ru/photo/36afe7e4-345f-11ea-a78d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

На юго-западе Москвы, возле дома на улице Шверника неизвестный напал с ножом на жену депутата Академического района Светлану Хананишвили. Женщина была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

По информации «МК», версий произошедшего несколько: от наркоманско-бытовой до депутатско-профессиональной, так как пострадавшая является главным бухгалтером крупной компании.

Как писал NEWS.ru, Щербинский суд столицы отправил в СИЗО Сергея Сазонова, напавшего на постояльцев хостела в Новой Москве. Мужчина обвиняется по ч. 2 статьи 105 УК — «Убийство». По версии следствия, он беспричинно ударил ножом беременную женщину и остановившегося в хостеле мужчину. От полученных ранений они погибли. Кроме того, Сазонов порезал ещё четверых человек, они госпитализированы.