Дело «Сети»: осуждённые пытаются оспорить в суде гигантские сроки

7 сентября прошло второе заседание суда по апелляционным жалобам на приговор фигурантов дела «Сети» (запрещённой в России организации) и, очевидно, далеко не последний. В деле семь осуждённых, все они, как и их адвокаты, планируют выступить, чтобы попытаться доказать, что приговор Приволжского окружного военного суда незаконен и подлежит отмене. Накануне успел выступить только Дмитрий Пчелинцев — его признали лидером организации и приговорили к 18 годам колонии. Подробности — в материале NEWS.ru.

Рассмотрение апелляции проходит довольно необычно: подсудимые и их адвокаты находятся в Пензенском областном суде, а тройка судей, которой предстоит вынести решение, — в Апелляционном военном суде в подмосковном городе Власиха. Общаются они посредством видеосвязи. Расположение апелляционного суда как будто нарочно неудобное: Власиха — закрытый военный город, попасть туда можно только по пропускам, добраться тоже не так просто. Однако у журналистов и просто интересующихся была возможность следить за заседанием по трансляции: она была организована в зале рядом с контрольно-пропускным пунктом.

Своё выступление во второй день апелляции продолжил Дмитрий Пчелинцев. Основная часть первого дня, 2 сентября, была посвящена ходатайствам осуждённых и их адвокатов — четверо из семи фигурантов заявили, что не готовы к рассмотрению и просили отложить его. Кому-то не пришли замечания на протокол предыдущего слушания, кто-то не получил аудиозапись, чьи-то дополнения к апелляционной жалобе не дошли суда, кто-то слишком поздно узнал о судебном заседании и не успел подготовиться. Суд не согласился откладывать заседание. Коллегия судей выяснила, что замечания на протокол не поступали от адвоката Пчелинцева Ольги Маркеевой и фигуранта Андрея Чернова. Они могут быть озвучены в ходе заседания, решили судьи. Поэтому к рассмотрению по существу суд перешёл довольно поздно.

В первый день произошёл казус: изначально всех осуждённых завели в общий «аквариум», но позже Василия Куксова и Армана Сагынбаева отсадили в отдельную клетку: у обоих диагностирована открытая форма туберкулёза. Во второй день таких оплошностей не допускали и развели их по отдельным клеткам с самого начала.

Следует отметить особенность военного суда: заседание часто прерывается на перерывы по самым разным, даже формальным поводам. Например, в час дня, всего спустя час после начала заседания, судьи объявили перерыв «для приёма пищи осуждёнными». А уже в 17:00 суд останавливает судебное следствие — рабочий день конвойной службы закончен.

Выступление Пчелинцева было посвящено разбору приговора суда первой инстанции. Он уделил много времени показаниям свидетелей, указывал на то, что суд не обратил внимания на противоречия в них и не дал должную оценку. Так, он разобрал показания свидетеля Игоря Шишкина, дело против которого было выделено в отдельное производство. Шишкин признался в участии в сообществе «Сеть», но Пчелинцев утверждает, что его показания даны под пытками.

Александр Поляков/ТАСС

На вопрос, применялись ли недозволенные методы получения показаний, Игорь ответил: «конечно же нет, идеальные люди». Думаю, сарказм в этом ответе очевиден, — сказал он.

Показания же свидетеля Абдрахманова были написаны заранее следователем, считает Пчелинцев. Такой вывод подсудимый сделал потому, что в написанных от руки показаниях свидетеля 11 раз допущена ошибка в фамилии Пчелинцева: на месте второй буквы вместо «ч» стоит «ц». По мнению подсудимого, фальсификация этих показаний доказывается довольно просто. Эти ошибки были допущены, так как текст показаний был переписан вручную после того, как его прогнали через программу FineReader, которая не распознаёт букву «ч» и передаёт ее как «ц», предполагает он.

В середине своего выступления Пчелинцев обратил внимание, что в «аквариуме», где они находятся впятером, душно, поэтому осуждённым сложно давать показания. Было решено объявить десятиминутный перерыв, однако сразу после него адвокат Дмитрия Ольга Маркеева заявила ходатайство. Она попросила выпустить Пчелинцева из «аквариума», так как ему трудно находиться там и выступать, и посадить подзащитного рядом с собой.

— Я правильно понимаю, что вы просите вызвать скорую помощь? — спросил председательствующий судья.

— Нет, неправильно, прошу выпустить его из клетки, — ответила защитник.

Тем не менее было решено вызвать скорую, что заняло ещё около сорока минут времени.

Далее суд рассмотрел ходатайство Маркеевой, которое поддержали все её коллеги — адвокаты остальных осуждённых. Прокурор возражал: по его мнению, этот вопрос «относится не к компетенции суда, а к компетенции конвойной службы». Суд отказался выпускать Пчелинцева из «аквариума», сказав, что адвокат фактически попросила освободить его из-под стражи.

Во второй части своего выступления Пчелинцев рассказывал про использование мессенджеров, которые в приговоре были названы конспиративными. По его словам, любой мессенджер, будь то Telegram или Jabber, можно просто скачать. Кроме того, наличие его в смартфоне не может служить доказательством вины.

Также Пчелинцев остановился на страйкбольных увлечениях, описанных в приговоре. Подсудимый уверен, что в этом тоже не было никакой вменённой им конспирации: в качестве доказательства своих слов он вспоминает, как ездили на игры со страйкбольным оружием в транспорте.

В пять часов вечера, как уже привычно, суд прервал Пчелинцева и объявил перерыв до 10 утра 9 сентября.

ФСБ возбудила уголовное дело в октябре 2017 года. В течение месяца в Пензе задержали Егора Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова и Армана Сагынбаева. Бояршинов и Филинков были задержаны уже в 2018 году, в марте и в январе соответственно.

Большинство фигурантов — антифашисты и анархисты, также их объединяло увлечение страйкболом. По мнению следователей ФСБ, обвиняемые состояли в организации «Сеть» и собирались устроить народные волнения во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Ячейки сообщества находились в Пензе, Санкт-Петербурге, Москве и Белоруссии. Некоторые фигуранты на суде заявили, что дали признательные показания под пытками сотрудников ФСБ, и отказались от них.

В феврале 2020 года фигуранты пензенской ячейки «Сети» были приговорены к срокам от шести до 18 лет колонии. Самое суровое наказание у Дмитрия Пчелинцева и Ильи Шакурского — они получили 18 и 16 лет колонии строго режима соответственно. Максима Иванкина осудили на 13 лет, Андрея Чернова — на 14, Михаила Кулькова — на 10 лет колонии строгого режима. Самые мягкие приговоры у Василия Куксова и Армана Сагынбаева: девять и шесть лет колонии общего режима. Оба заболели в СИЗО туберкулёзом.