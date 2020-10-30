Дело о нападении подростка на полицию расследует центральный аппарат СК

https://static.news.ru/photo/7b6e5420-1aa4-11eb-8585-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Дело о нападении несовершеннолетнего на полицию на территории Татарстана будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. Установить все детали произошедшего велел лично глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом журналистам рассказал представитель пресс-службы СК РФ.

Инцидент произошёл примерно в 00:30 на парковке отдела МВД по Кукморскому району. Молодой человек бросил две бутылки с горючей смесью и попытался убежать, однако полицейские догнали подростка. При задержании он начал оказывать сопротивление и несколько раз ударил ножом полицейского. После этого сотрудникам пришлось открыть огонь, и от полученных ранений юноша погиб на месте. По имеющейся информации, во время нападения убитый кричал «Аллах акбар!».

Следствие возбудило по факту произошедшего уголовные дела по статьям «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В СК сообщили, что Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства. Это решение было принято для того, чтобы результаты расследования были максимально полными и объективными.

Председатель Следственного комитета потребовал установить все обстоятельства произошедшего. В том числе следователи должны выяснить, что привело подростка к тому, чтобы совершить нападение на правоохранителей, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, совершивший нападение на полицейский участок подросток приехал в Татарстан с семьёй из Башкирии в июле 2020 года. Учиться в местных колледжах он не стал, сказав, что у «него другие планы».