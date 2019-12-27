Житель Омска Дмитрий Фёдоров 27 декабря найден мёртвым на железнодорожных путях. Незадолго до этого молодой человек опубликовал в соцсети видеоролик, в котором утверждал, что сотрудники Росгвардии якобы подбросили ему наркотики. В ситуации разбирался NEWS.ru.

18 декабря Фёдоров на своей страничке во «ВКонтакте» опубликовал ролик, в котором сообщил, что его остановили сотрудники Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков. Молодого человека якобы попросили предъявить содержимое карманов куртки.

Я начал выкладывать свои личные вещи из куртки. В процессе меня грубо оборвали, и один из сотрудников Росгвардии своей рукой полез в карман куртки, доставая мои личные вещи. В процессе из этого кармана вывалился свёрток, который мне не принадлежит. Далее этот же сотрудник Росгвардии своей рукой полез в другой карман куртки, пустой, куда подложил ещё четыре свёртка, которые мне не принадлежат, — рассказал омич.

По словам Фёдорова, после этого его отвезли в отдел полиции. Там молодого человека продержали сутки без права на звонок и адвоката. Фёдоров до своей смерти успел дать интервью радиостанции «Говорит Москва», в котором рассказал, что против него возбудили уголовное дело. Он добавил, что начал собирать доказательства своей невиновности и нанял московского адвоката.

Дмитрий Фёдоров/vk.com

Ролик молодого человека привлёк общественное внимание. За несколько дней его посмотрело более 50 тыс. человек. О случае написали региональные СМИ. 25 декабря представитель омского главка МВД сообщил РИА Новости, что начальник УМВД по Омской области поручил проверить информацию о подбрасывании наркотиков.

Депутат омского городского парламента Дмитрий Петренко написал в своём канале в Telegram, что на месте, где нашли тело Фёдорова, практически не было крови. По мнению парламентария, это ставит под сомнение версию о самоубийстве.

Городское издание Om1.ru описало Дмитрия Фёдорова как активного, увлекающегося музыкой молодого человека. По их информации, он через две недели должен был жениться на девушке, с которой прожил вместе семь лет. Сайт «СуперОмск» взял комментарий у друга молодого человека, музыканта Владислава Блинова, который заявил , что погибший не употреблял наркотики и всегда плохо к ним относился.

В свою очередь на брифинге в УМВД России по Омской области руководитель регионального следственного отдела Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Владислав Ковалёв заявил, что на данный момент рассматриваются несколько версий происшествия: суицид, неосторожное поведение на железной дороге и переход путей в неположенном месте.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Он отметил , что уже установлено, что омич был в колее железнодорожных путей перед приближением поезда. По словам представителя пресс-службы, машинист несколько раз подал ему звуковой сигнал, однако молодой человек на них не реагировал. Бригада поезда предприняла попытку торможения, но из-за небольшого расстояния избежать наезда не удалось.

На железнодорожных путях он был один. Это место хорошо просматривается, — заявил машинист.

В свою очередь в Управлении Росгвардии по Омской области пояснили, что в тот день сотрудниками ведомства был задержан молодой человек, который, предположительно, подходил под описание преступника, разыскиваемого за совершение грабежа.

При обращении к нему сотрудников гражданин начал заметно нервничать. Сотрудники группы задержания усилили бдительность и вызвали на место задержания сотрудников территориального отдела полиции, — цитирует РИА новости представителя ведомства.

После чего, по словам сотрудников, были найдены понятые и в их присутствии сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты пять полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом неопределённого цвета.

По кадрам, которые демонстрировались на брифинге в УМВД России по Омской области, видно, как задержанный признаётся, что изъятые вещи принадлежат ему, а он, в свою очередь, является закладчиком.

Также стало известно, что на телефоне у молодого человека обнаружили переписку с покупателями и геолокации закладок. NEWS.ru будет продолжать следить за развитием этой истории.