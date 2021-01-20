Число жертв теракта в центре Багдада выросло до 12 человек

https://static.news.ru/photo/ea2470d4-5bc7-11eb-bb0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/HAIDER AL-ASSADEE/ТАСС

По обновлённым данным, число погибших в результате взрыва в центре Багдада выросло до 12 человек. Более 20 человек получили травмы при подрыве террориста-смертника в районе Эль-Баб эш-Шаркий иракской столицы. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники в службе безопасности.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре Багдада прогремел мощный взрыв, жертвами которого, по первоначальным данным, стали пять человек. Террорист-смертник активировал взрывное устройство на площади Тайаран.

В конце декабря силы безопасности Ирака арестовали предполагаемого смертника и связанную с ним ячейку, которые планировали совершить террористический акт в Багдаде во время новогодних праздников.

В ходе допроса арестованные сознались, что намеревались устроить теракт. По их словам, они «получили инструкции дестабилизировать» обстановку в столице на Новый год и Рождество.

В начале декабря 2020 года в иракской провинции Анбар силовики задержали высокопоставленного члена террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).