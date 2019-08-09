https://static.news.ru/photo/12c07a9c-bb47-11e9-9a52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

12 человек обратились за медицинской помощью после взрывов 9 августа на военном складе под Ачинском. Четверых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ещё 8 пострадавших отправили лечиться амбулаторно. Администрация Ачинска ввела запрет на прогулки в лесах, попавших в зону действия ЧС.

На местности работают военные саперы, и пока они не удостоверятся, что окрестная территория безопасна, рекомендовано отказаться от лесных прогулок, — говорят в краевом правительстве.

Первая серия взрывов на складе войсковой части 74008 произошла 5 августа. Там базируются ракетные войска стратегического назначения. Разлёт осколков достигал 15 км. Всего пострадало 13 человек, один погиб. Власти региона ввели режим ЧС и эвакуировали людей из опасной зоны. Его сняли 6 августа.

Новые взрывы произошли вечером 9 августа. Причиной стало попадание молнии в снаряд в ходе разминирования. Жителей близлежащего села Каменка снова эвакуировали.

Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооружённых сил и планировался к расформированию до 2022 года, писал News.ru.