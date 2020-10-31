Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 26 человек

https://static.news.ru/photo/77f6697e-1b6f-11eb-8c5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

При землетрясении в турецкой провинции Измир погибли 26 человек. Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

26 погибших, 25 человек находятся в реанимации, 381 на стационарном лечении. 504 человека выписаны после оказания медпомощи, — уточняется в заявлении министра.

До этого сообщалось, что по меньшей мере ранения получили 804 местных жителя, а погибли 25 человек.

Землетрясение произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. В результате стихийного бедствия разрушены 20 зданий, а кадры обрушений разлетелись по соцсетям. При этом землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Утром в субботу Турция ощутила афтершок от землетрясения магнитудой 5. Всего было зафиксировано 410 афтершоков, 33 из них — магнитудой более 4 баллов.

Как писал NEWS.ru, в Измире девочка позвонила спасателям из-под завалов.