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Заместителя главы Надымского района ЯМАО заподозрили в растрате 29 млн рублей. Средства ранее были выплачены коммерческой организации за услуги по выполнению работ по благоустройству, которые не были завершены. Об этом в субботу, 22 февраля, журналистам сообщили представители регионального следственного управления СК РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, 29 млн рублей были выплачены по муниципальному контракту. В обязанности коммерческой организации входило выполнение работ по благоустройству главной площади города и бульвара. Однако данные обязательства не были выполнены. Подрядчик, не завершив работу, покинул территорию объекта, получив 70 млн рублей.

В свою очередь, обвиняемый в растрате чиновник подписал бумаги по приёмке, хотя не имел на то оснований. По версии следствия, замглавы района вступил в преступный сговор с руководителем учреждения. Злоумышленники, занимавшие высокие посты, принудили сотрудников управления подписать подложные акты приёмки, которые затем направили в районный департамент заявок о расходовании субсидий, чтобы получить деньги, передаёт РИА Новости.

В отношении чиновника и бизнесмена возбудили уголовные дела.

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