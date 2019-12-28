https://static.news.ru/photo/c9e1fe76-2a41-11ea-865e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Челябинец Денис Ильин работал на разборе старых цехов завода «Станкомаш». По словам жены, на него упала двухтонная труба, начальство приказало снять с него спецовку и отвезти в больницу по видом пьяного, упавшего на дороге. Пострадавшего привезли в копейскую горбольницу и, по сути, оставили умирать. Только после того, как жене удалось перевести его в челябинскую областную больницу, ему диагностировали перелом шеи и обширное кровоизлияние.

Начальство сказало его коллегам, чтобы они сняли с него спецовку. У него сразу же забрали пропуск и провели его, якобы Денис вышел с завода. Вывозили его со «Станкомаша» так, чтобы никто не видел, — рассказала порталу 74.RU его супруга Анна Ильина.

Начальник Ильина отказался комментировать этот случай. В областной клинической больнице № 3 уточнили, что Денис находится в коме в отделении реанимации и интенсивной терапии, его тяжёлое состояние стабильно. В ГУ МВД по Челябинской области порталу подтвердили, что зарегистрировали заявление от супруги пострадавшего и сейчас проводят по нему проверку.

Как писал NEWS.ru, закон, наделяющий правом на получение единовременной страховой выплаты родителей застрахованного лица, подписал президент Владимир Путин. Речь идёт о компенсации после смерти из-за несчастного случая на производстве или профзаболевания. Закон выносит в отдельный абзац статьи о праве на единовременные страховые выплаты обоих родителей, а также супруга (супругу) умершего (умершей). В настоящее время соответствующее безусловное право имеют лишь несовершеннолетние дети умершего застрахованного, иждивенство которых не требует доказательств.