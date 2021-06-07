Бытовой газ взорвался в жилом доме под Саратовом

https://static.news.ru/photo/684776e4-c6b9-11eb-9f9e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В многоквартирном доме, расположенном в городе Энгельс Саратовской области, произошёл взрыв бытового газа. Пострадал один человек, ему оторвало кисть руки.

По данным РЕН ТВ, инцидент случился на первом этаже трёхэтажного дома. Взрывная волна выбила в квартире стёкла. Пострадал 43-летний мужчина, сотрудники скорой помощи доставили его в медучреждение в шоковом состоянии.

Как сообщили в службе спасения Саратовской области, в результате взрыва частично обрушилась межкомнатная стена.

Чиновники регионального правительства, между тем, назвали инцидент «хлопком». Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил местному министру здравоохранения Олегу Костину взять на личный контроль оказание медпомощи пострадавшему, главе регионального кабмина Роману Бусаргину и городским властям — установить причины произошедшего и «оказать необходимую помощь семье, проживающей в этой квартире».

Прокуратура Саратовской области начала проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Ранее один человек пострадал из-за взрыва в жилом доме в Петербурге. Предположительно, речь шла о взрыве газа. Спасатели эвакуировали из подъезда 40 человек.