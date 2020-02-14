Фото: metromost.com

Женщина, ребёнка которой нашли 12 февраля у метро «Парк Победы», решила оставить младенца, столкнувшись с нехваткой денег. Видеозапись допроса опубликовал Следственный комитет России.

Преступницей оказалась 29-летняя иммигрантка, её допросили с привлечением переводчика.

Она признала вину в полном объёме и сообщила следствию, что из-за сложного материального положения приняла решение избавиться от ребёнка, — говорится в сообщении СК.

В ведомстве уточнили, что потребуют арестовать задержанную женщину.

Как писал NEWS.ru, закутанного в простыню двухмесячного младенца нашёл сотрудник станции. Ребёнок лежал на полу перехода. 

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