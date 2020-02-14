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СК РФ по Московской области предъявил обвинения замглавы инспекции Федеральной налоговой службы Сергиева Посада и его трём подчинённым по делу о неуплате налогов.

Как сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу СК РФ, начальнику отдела выездных налоговых проверок и двум инспекторам предъявлено обвинение в совершении должностных преступлений. Проверка показала, что фигуранты дела выявили схему...