Женщина, ребёнка которой нашли 12 февраля у метро «Парк Победы», решила оставить младенца, столкнувшись с нехваткой денег. Видеозапись допроса опубликовал Следственный комитет России.
Преступницей оказалась 29-летняя иммигрантка, её допросили с привлечением переводчика.
Она признала вину в полном объёме и сообщила следствию, что из-за сложного материального положения приняла решение избавиться от ребёнка, — говорится в сообщении СК.
В ведомстве уточнили, что потребуют арестовать задержанную женщину.
Как писал NEWS.ru, закутанного в простыню двухмесячного младенца нашёл сотрудник станции. Ребёнок лежал на полу перехода.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен