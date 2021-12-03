Бомбу обезвредили на митинге с участием Эрдогана в Турции

Спецслужбы обезвредили бомбу в городе Сиирт, где прошёл митинг с участием президента Тайипа Эрдогана в Турции. Полиция нашла бомбу под полицейской машиной, взрывное устройство уничтожили сапёры, сообщает телеканал CNN Turk.

Взрывное устройство было заложено под автомобилем полицейского, работающего в Мардине, был план взорвать его, когда он прибудет в Сиирт. <...> Они хотели сорвать митинг. Есть те, кто пытается разрушить мирную среду, — заявил в прямом эфире замглавы правящей Партии справедливости и развития Хамза Даг.

Ведётся розыск подозреваемых.

В Турции сейчас проходят митинги как со сторонникам, так и противниками Эрдогана на фоне падения курса национальной валюты и выросшей инфляции. В городе Мерсин люди вышли на улицы с требованием отставки главы государства. Сам Эрдоган выступал в Сиирте и после заявил, что на его митинг сторонников пришло больше, чем оппозиции.

Президент потребовал от населения сохранять доверие к национальной экономике, пообещал стабилизировать ситуацию и пояснил, что одной из причин роста цен в стране стало подорожание сырья на мировых рынках. Турецкая валюта признана одной из худших в мире по итогам ноября. С начала года она подешевела до 13,9 за доллар против 7,4. Максимум за последние 20 лет стало падение лиры на 16%, которое произошло 23 ноября.

Причиной падения национальной валюты стало решение Эрдогана снизить ключевую ставку с 16 до 15%. Эрдоган же выступил за очередное новое сокращение учётной ставки, уверяя, что это приведёт к снижению инфляции. В ответ оппозиция обвинила Эрдогана в некомпетентности и призвала досрочно провести президентские выборы. Однако действующий глава государства настаивает, что выборы пройдут — как и запланировано — в июне 2023 года.

Ранее сообщалось, что падение курса турецкой лиры больно отозвалось для мятежных провинций Сирии, находящихся в зоне ответственности Анкары. Идлиб, один из крупных анклавов, удерживаемых противниками официального Дамаска, уже столкнулся с ростом цен на базовые товары.