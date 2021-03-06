Бомба времён войны заставила 4,5 тысячи французов покинуть дома

https://static.news.ru/photo/5919353c-7f50-11eb-9af9-96000091f725_660.jpg Фото: ilkha.com

Власти французского Лиона временно эвакуировали около 4,5 тысячи человек из их домов. Горожанам пришлось покинуть свои жилища из-за найденной на стройке бомбы времён Второй мировой войны.

Власти полностью оцепили квартал Вэз для того, чтобы обезвредить взрывное устройство. Для эвакуированных жителей района были организованы пять мест временного пребывания. Впрочем, как только снаряд будет обезврежен, люди снова смогут вернуться в свои дома.

Бомба весом 250 килограммов была найдена случайно на месте строительства студенческого общежития. Местные историки полагают, что неразорвавшаяся бомба находилась в земле с 26 мая 1944 года, когда оккупированный немцами город бомбили американцы, передаёт телеканал France 3.

На телеканале уже позже отметили, что днём сапёры успешно обезвредили снаряд. Правда, там не уточнили, вернулись ли горожане в свои жилища.

Ранее NEWS.ru писал, что жители более чем двух тысяч домов были эвакуированы в английском Эксетере после того, как в северо-западной части города обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу времён Второй мировой войны. Как сообщили в местном управлении полиции, уничтожить снаряд решено контролируемым подрывом.