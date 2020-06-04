Авария оставила без воды больше 30 тысяч жителей Тулы

https://static.news.ru/photo/f3f9935c-a685-11ea-aa9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти 33 тысячи жителей Тулы остались без холодного водоснабжения из-за аварии на водоводе. Повреждение произошло в южной части города.

В зону отключения попали почти две тысячи жилых домов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. По его словам, без воды также остались 38 детских садов и три интерната.

Как уточнили в администрации Тулы, авария затронула примерно 90 улиц города. Жителям пообещали организовать подвоз воды.

Водоснабжение должно быть восстановлено предположительно к ночи. Однако полностью работы планируется завершить к вечеру 5 июня.

Ранее московская жилищная инспекция помогла жителю Москвы вернуть деньги, которые он переплатил за водоснабжение. Как писал NEWS.ru, общая сумма составила почти 96 тысяч рублей.