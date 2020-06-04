Авария оставила без воды больше 30 тысяч жителей Тулы

Почти 33 тысячи жителей Тулы остались без холодного водоснабжения из-за аварии на водоводе. Повреждение произошло в южной части города.
В зону отключения попали почти две тысячи жилых домов,
Как
Водоснабжение должно быть восстановлено предположительно к ночи. Однако полностью работы планируется завершить к вечеру 5 июня.
Ранее московская жилищная инспекция помогла жителю Москвы вернуть деньги, которые он переплатил за водоснабжение. Как писал NEWS.ru, общая сумма составила почти 96 тысяч рублей.
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