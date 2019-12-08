https://static.news.ru/photo/8e66f966-199b-11ea-8fe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Более восьми тысяч жителей Иваново остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе. В зоне вынужденного отключения также оказались школа и два детских сада, сообщили в пресс-службе администрации города.

Тепло пропало в 46 многоквартирных домах, уточнили в мэрии.

По информации регионального главка МЧС, прорыв трубы произошёл около восьми часов утра. На месте происшествия идут восстановительные работы.

По информации Гидрометцентра, днём 8 декабря температура воздуха в Иваново составляет +1 градус.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ивановской области на Горьковском водохранилище от берега оторвалась льдина с шестью рыбаками и одним ребёнком. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Обжериха.