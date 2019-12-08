Более восьми тысяч жителей Иваново остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе. В зоне вынужденного отключения также оказались школа и два детских сада, сообщили в пресс-службе администрации города.
Тепло пропало в 46 многоквартирных домах,
По информации регионального главка МЧС, прорыв трубы
По информации Гидрометцентра, днём 8 декабря температура воздуха в Иваново
Ранее NEWS.ru писал, что в Ивановской области на Горьковском водохранилище от берега оторвалась льдина с шестью рыбаками и одним ребёнком. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Обжериха.
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