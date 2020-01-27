https://static.news.ru/photo/acfd70ea-4104-11ea-8f33-fa163e074e61_660.jpg Рауф Арашуков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгорсуд продлил арест бывшему сенатору Рауфу Арашукову, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил продлить арест Рауфу Арашукову на два месяца и 25 суток, то есть до 24 апреля 2020 года, — огласила решение судья Астафьева.

Вместе с ним арест на тот же срок был продлён ещё двум фигурантам дела — его отцу Раулю Арашукову и генеральному директору АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николаю Романову.

Ходатайство следствия о продлении меры пресечения рассматривалось в Мосгорсуде, так как вопрос о нахождении обвиняемых под стражей свыше года решается этой инстанцией.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишён неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в организации убийств в 2010 году заместителя председателя общественного молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Также следствие считает, что Арашуков являлся членом преступного сообщества, которое создал его отец Рауль Арашуков. ОПС было организовано для хищения природного газа. За время существования сообщества было украдено газа более чем на 30 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков обратился к руководителю ФСБ Александру Бортникову с просьбой предоставить ему следователя из этого ведомства.