https://static.news.ru/photo/af1ed186-40f8-11ea-9a05-fa163e074e61_660.jpg Рауф Арашуков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков обратился к руководителю ФСБ Александру Бортникову с просьбой предоставить ему следователя из этого ведомства, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Я прошу ФСБ прислать мне следователя ФСБ России, — сказал он, добавив, что не доверяет следователям СК.

Такое заявление Арашуков сделал на рассмотрении ходатайства следствия о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей в Мосгорсуде.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишён неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в организации убийств в 2010 году заместителя председателя общественного молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Также следствие считает, что Арашуков являлся членом преступного сообщества, которое создал его отец Рауль Арашуков. ОПС было организовано для хищения природного газа. За время существования сообщества было украдено газа более чем на 30 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что в отношении матери и родной сестры бывшего сенатора Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова возбуждены уголовные дела. Об этом заявил сам подсудимый на заседании суда.