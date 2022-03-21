Стали известны подробности гибели 12-летнего школьника в Невинномысске

Telegram-канал «112» сообщил подробности гибели 12-летнего школьника в городе Невинномысске Ставропольского края, тело которого обнаружили в овраге на следующий день после исчезновения. По данным канала, школьник мог стать жертвой ревности: 15-летний ученик из той же школы вызвал его в лес для разговора по поводу их общей знакомой, где нанёс жертве несколько ножевых ранений.
Узнав об исчезновении приятеля, девочка
Ранее в Генпрокуратуре России назвали топ-10 регионов по критерию подростковой преступности, куда вошли Иркутская и Новосибирская области, Красноярский и Алтайский края. В прошлом году сибирские подростки совершали преступление в среднем каждые полтора часа, в Кемеровской области — каждые восемь часов. При этом в Алтайском крае этот показатель составлял каждые четыре дня.
Согласно данным Генпрокуратуры РФ, уровень «малолетней преступности» падает по всей стране, кроме Омской области — в ней прирост составил 1%, область занимает 15-е место в общероссийском списке. Больше всего подростковая преступность сократилась в Томской области — на 44,5%.