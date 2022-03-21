Стали известны подробности гибели 12-летнего школьника в Невинномысске

Telegram-канал «112» сообщил подробности гибели 12-летнего школьника в городе Невинномысске Ставропольского края, тело которого обнаружили в овраге на следующий день после исчезновения. По данным канала, школьник мог стать жертвой ревности: 15-летний ученик из той же школы вызвал его в лес для разговора по поводу их общей знакомой, где нанёс жертве несколько ножевых ранений.

Узнав об исчезновении приятеля, девочка рассказала матери детали последней встречи. Тело погибшего было найдено на следующий день в результате поисков.

Ранее в Генпрокуратуре России назвали топ-10 регионов по критерию подростковой преступности, куда вошли Иркутская и Новосибирская области, Красноярский и Алтайский края. В прошлом году сибирские подростки совершали преступление в среднем каждые полтора часа, в Кемеровской области — каждые восемь часов. При этом в Алтайском крае этот показатель составлял каждые четыре дня.

Согласно данным Генпрокуратуры РФ, уровень «малолетней преступности» падает по всей стране, кроме Омской области — в ней прирост составил 1%, область занимает 15-е место в общероссийском списке. Больше всего подростковая преступность сократилась в Томской области — на 44,5%.