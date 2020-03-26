https://static.news.ru/photo/739e4d88-6e81-11ea-9b93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин считает правильным досрочное завершение сезона Континентальной хоккейной лиги.

Как пенсионер и многолетний участник истории Континентальной хоккейной лиги считаю это решение абсолютно правильным, но немного запоздалым, потому что все клубы находились в непонятках. Мы должны сейчас думать о здоровье наших близких, болельщиков и самих ребят, — сказал Величкин корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, спортивный функционер считает, что необходимо ограничиться определением чемпиона России по турнирной таблице КХЛ.

Думаю, что руководители клубов, особенно те, кто остался в восьмёрке, должны собраться и принять оптимальное решение. Самое лучшее, наверное, не определять победителя Кубка Гагарина, а определить чемпиона России по таблице регулярного чемпионата, — заключил он.

Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на заседании Совета директоров КХЛ. Также Совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/21, после чего Лига приступит к подготовке календаря, сообщает пресс-служба КХЛ.