В ФХР рассказали о переговорах с НХЛ об участии России в Кубке мира Ротенберг: Россия ведет переговоры с НХЛ на тему участия сборной страны в Кубке мира

Фото: khl.ru

Сборная России будет готова выступить на Кубке мира, если появится такая возможность. Об этом заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг. Он отметил, что общение по этому вопросу ведется, в частности, с заместителем комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Биллом Дэйли. Слова российского функционера приводит РИА Новости.

В минувшую пятницу, 16 сентября, Дэйли заявил, что хотел бы найти возможность для участия российской сборной в Кубке мира, который может пройти в 2024 году. Встречи по данному вопросу предполагается провести в Северной Америке и Европе при участии восьми команд.

Ротенберг заявил, что он не знает источника этой информации.

Мы общаемся с Биллом Дэйли, с НХЛ. Если нас допустят, то мы готовы играть. Мы готовы принять любой вызов от любой команды, — сказал он.

28 февраля стало известно, что Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от всех международных турниров на неопределенный срок. В результате команды пропустили чемпионат мира, прошедший в Финляндии. Кроме того, Россия лишилась права на проведение МЧМ-2023.

20 августа сообщалось, что хоккейные сборные России и Белоруссии пропустят все международные турниры сезона-2023. Об этом заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф. Он также отметил, что вопрос санкций в отношении хоккеистов-легионеров, выступающих в чемпионатах России и Белоруссии, остается на усмотрение национальных федераций.

Кубок мира проводится не под эгидой IIHF. Последний турнир состоялся в 2016 году. Российская сборная сумела дойти до полуфинала, победителем турнира стала сборная Канады.