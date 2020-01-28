https://static.news.ru/photo/4db82a24-41a1-11ea-8c18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная России по хоккею назвала состав и штаб национальной команды на третий этап Евротура – Шведские игры.

Сборная России проведёт этап в Финляндии и Швеции.

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Первый матч пройдёт на арене Helsinki Ice Hall против команды Финляндии шестого февраля. После этого россияне отправятся в столицу Швеции и сыграют с хозяевами этапа восьмого февраля. Третий этап Евротура завершится для сборной России девятого февраля заключительным матчем против чехов.

После первых двух этапов Евротура национальная сборная России располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав семь очков после шести игр.

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