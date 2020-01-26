Один из лидеров Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» в очередном поединке на своём льду в подмосковной Балашихе учинил разгром магнитогорскому «Металлургу» (6:1). После игры NEWS.ru побеседовал с форвардом «ястребов» Артёмом Манукяном, чья заброшенная шайба положила начало голевому пиршеству в этой встрече, и защитником «сталеваров» и сборной России Виктором Антипиным.

Манукян: неважно, что мой гол не стал победным, — главное, что ребята забили немало

— Похоже, «Авангард» на финише регулярного чемпионата находит дополнительные источники эмоций даже там, где это не сразу видно. Речь идёт о возвращении в строй травмированных игроков, одним из которых являетесь вы. Согласны, что долгий простой после травмы подхлёстывает к активному хоккею не только вас, но и всю команду?

— Безусловно, всем тем, кто вернулся в состав, очень приятно снова выходить на лёд и приносить пользу команде. Порой эмоции даже зашкаливают, но мы стараемся держать их под контролем.

— Вы провели лишь третий матч в нынешнем сезоне, но уже забили вторую шайбу. Значит, особо не пришлось раскачиваться, находить свою игру и входить в игровой тонус?

— Честно говоря, думал, что будет тяжелее. Но пока всё получается неплохо. Дай Бог, и дальше будет так же.

— Вы долгое время были травмированы и не играли вместе с центрфорвардом Денисом Зерновым, а сейчас выходите на лёд в одном звене. И свою шайбу забросили с его классной передачи. Может быть, за время восстановления стали понимать друг друга без слов?

— Мы действительно на протяжении четырёх месяцев все восстановительные мероприятия проделывали вместе. С утра приходили, весь день выполняли одни и те же упражнения для скорейшего возвращения в строй. Может быть, сейчас это действительно помогает.

— Ваш гол получился весьма эффектным и мог бы стать победным для «Авангарда», если бы соперник не забросил одну ответную шайбу...

— Это не имеет значения. Хорошо, что забили ребята, и забили немало. Я только за, когда мы побеждаем с таким счётом.

Артём Манукян Нина Зотина/РИА Новости

— Со стороны преимущество «Авангарда» выглядело столь подавляющим, что показалось, будто команды просто находятся в разной степени готовности: одни — в оптимальной форме, а другие — на явном спаде. Согласны?

— На самом деле «Металлург» — тоже очень хорошая команда. Уральцы старались играть быстро, агрессивно, но всё равно мы были чуть быстрее в каждом эпизоде. У нас такой стиль игры, который предусматривает агрессивную манеру от начала матча и до конца.

— Какой момент встречи, на ваш взгляд, стал ключевым? После чего соперник «сломался»?

— Думаю, это гол нашего капитана Андрея Стася в меньшинстве (после него счёт стал 4:1. — NEWS.ru).

— «Авангард» после победы над «Магниткой» присоединился к казанскому «Ак Барсу» в числе команд, обеспечивших себе место в плей-офф. В чём у игроков будет мотивация на оставшиеся матчи регулярного чемпионата?

— Всё как обычно: набирать очки и двигаться вперёд.

— Задача обойти «Ак Барс» и занять первое место в Восточной конференции стоит перед «Авангардом»?

— Позже всё увидим (улыбается).

Антипин: мне сейчас не до Матча звёзд — других проблем хватает!

— В чём причина, что «Металлург» провёл такой провальный по игре и по итоговому результату матч?

— Проигрывали единоборства, всю борьбу за шайбу. Слишком часто позволяли сопернику бросать с удобных для него позиций, поэтому так много пропустили.

— В какой момент поняли, что в этом матче вам уже ничего не светит? Ведь после второго периода омичи вели со счётом 5:1.

— Нет, так вообще невозможно играть — опускать руки! Мы приучены играть на максимуме до конца, невзирая на то, какой счёт на табло. Так что бились до последних секунд.

— Не следует, конечно, обвинять во всех бедах голкипера, но сложилось впечатление, что это был не день Василия Кошечкина. Во всяком случае, важнейшая вторая шайба «Авангарда», после которой было уже трудно вернуться в игру, во многом на его совести, так ведь?

— Ни в коем случае не стоит всё сваливать на Василия — вся пятёрка, находившаяся на льду, допустила череду ошибок. И, наверное, в эпизоде с каждым пропущенным нами голом можно прийти к такому же выводу.

— «Металлург» приехал в гости к «Авангарду» после победы в Нижнем Новгороде над «Торпедо» (3:1). В том матче Сергей Мозякин забросил свою четырёхсотую шайбу в КХЛ. Как поздравили капитана команды с этим достижением?

— Безусловно, после игры было много поздравлений — ведь это такое событие, которое случается не каждый день. Сергей — настоящий снайпер, которому хочется пожелать забивать ещё и ещё.

— Это неординарное событие, может быть, несколько расхолаживающе подействовало на команду? Слишком долго праздновали успех партнёра?

— Нет, что вы! Рекорды рекордами, а играть на пределе сил нужно в каждом матче.

— Неделю назад в КХЛ прошёл Матч всех звёзд, в котором Мозякин не принял участия, сославшись на состояние здоровья. По той же причине отказался от приезда на Матч звёзд и Павел Дацюк из «Автомобилиста». Вам не кажется, что это уже тенденция, когда наши знаменитости, особенно те, которые уже в возрасте, ищут любые предлоги, чтобы «откосить» от участия в подобных мероприятиях?

— Не знаю, не могу говорить за них.

Виктор Антипин Хоккейный клуб «Металлург»/vk.com

— Но лично для вас эти шоу ещё интересны? Есть желание участвовать в них или смотреть по телевизору?

— Конечно, интересны. А те игроки, которые в этот раз на Матч звёзд не поехали, думаю, имели на то действительно уважительные причины. К тому же такие шоу устраиваются для болельщиков, а им, судя по заполненным трибунам ледовых дворцов, это так же интересно, как и раньше.

— Формат самого Матча звёзд, который в последние годы трансформировался в мини-турнир четырёх команд, представляющих дивизионы КХЛ, оптимален?

— На мой взгляд, да, сейчас оптимален. Хотя трудно судить, потому что в этом году я не принимал участия в звёздном уик-энде. Возможно, в ближайшие годы придумают какой-то новый формат, который станет ещё более привлекательным для болельщиков.

— Многие хоккеисты и болельщики считают, что гораздо интереснее самого Матча звёзд мастер-шоу, проходящее накануне...

— Мне, честно говоря, сейчас не до Матча звёзд — других проблем хватает!

— Тогда вопрос совсем на другую тему. Наверняка слышали про вспышку смертельно опасного заболевания, очагом которого является Китай. В этой связи есть опасения, что встречи с клубом из Пекина «Куньлунем» могут нести реальную опасность здоровью и жизни хоккеистов?

— На нас это никак не отражается. Лига предпринимает определённые шаги, переносит игры из Китая. Так что, думаю, в этом плане не должно возникнуть никаких проблем.

— «Магнитке», пожалуй, действительно не стоит беспокоиться, потому что с «Куньлунем» в первом раунде плей-офф вы точно не встретитесь. А посматриваете в таблицу, чтобы оценить будущего соперника на старте Кубка Гагарина?

— Нет, никто в таблицу не заглядывает. Важно просто побеждать в каждом матче.

— Приближается третий этап Евротура. Вы как один из постоянных игроков обоймы национальной команды ждёте вызова от тренерского штаба на Шведские игры?

— Безусловно, буду рад приехать в сборную, если тренеры посчитают, что сейчас я нужен команде. А сам я считаю, что на данный момент нахожусь в неплохой форме и готов сыграть за сборную.