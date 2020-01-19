В Москве прошёл 12-й по счёту Матч звёзд КХЛ, в котором уверенную победу на льду «ВТБ Арены» одержала сборная дивизиона. Красочное завершение недели увидели почти девять тысяч зрителей.

Но разогревать и готовить публику к битве на льду стали ещё в субботу, 18 января, когда команды состязались в традиционных конкурсах в рамках мастер-шоу. Организаторы придумали шесть испытаний для участников: круг на скорость, надёжная защита, эстафета хоккейного мастерства, сила броска, точность броска и хоккейный биатлон.

Очень волновался перед конкурсом на скорость. Думал о том, как бы сердце не остановилось и я не рухнул бы перед стартом, — поделился своими эмоциями нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий, представитель сборной дивизиона Тарасова. Для него это дебютное появление на мероприятии подобного уровня.

Чтобы добавить зрелищности тому, что происходило на льду, было заготовлено сразу 10 сюрпризов с участием хоккеистов. Вышеназванный Грецкий, к примеру, когда был конкурс вратарей «Надёжная защита», покормил спартаковца Юлиуса Гудачека драниками, а Чарльз Геноуэй из нижегородского «Торпедо» повесил на шею вратаря связку баранок. Для колорита нападающий появился на льду в свитере, расписанном под хохлому, под знаменитую песню «Нижегородская лирическая».

Но всех покорил защитник «Барыса» (Казахстан) Даррен Диц. Он предстал в образе Александра Пушкина и прочёл адаптированное под событие стихотворение великого поэта.

Я выучил часть стихотворения Пушкина. Почему его? Это же прямая связь с Россией. На это мне потребовалось часов 12. Если честно, то не слышал раньше об этом писателе, до переезда в КХЛ. Теперь надо выучить его биографию, — заявил хоккеист сразу после одного из конкурсов.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Одним из самых тёплых эпизодов вечера стало исполнение помощниками тренеров Денисом Казанским, Олегом Мосалевым, Дмитрием Фёдоровым и Леонидом Вайсфельдом песни группы «Браво» «Этот город». Данному квартету старались подпевать даже находившиеся на трибунах зрители.

В итоге победителем мастер-шоу с большим отрывом стала команда дивизиона Харламова, набравшая за шесть конкурсов 11 очков. Но все же понимают, что в таких мероприятиях успех отходит на второй план: важны эмоции и тот драйв, который ты получаешь от хоккея.

Мы хотим в следующем году внести изменения в мастер-шоу и Матч звёзд. Такие события — это праздник для болельщиков и хоккеистов, поэтому мы готовы к реформации. Если спортсмен без причины будет пропускать такое событие, то мы обязательно будем наказывать за такое. Но и Мозякин, и Дацюк предоставили все необходимые документы, которые подтверждают, что нашим прославленным ветеранам необходимо лечение, — заявил журналистам Дмитрий Чернышенко, президент КХЛ.

Битва за победу в Матче звёзд началась с полуфинальных баталий. И в первой из них сошлись дивизионы Боброва и Чернышёва. Но борьбы, к сожалению, не вышло, так как подопечные Алексея Кудашова семь раз заставили капитулировать своего оппонента. Итог — 7:4. Трижды отличился Герман Шапорев, представитель клуба МХЛ «Алтай». Вот что значит молодость и задор: ни Метсола, ни Бобков не стали ему преградой.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Настраиваемся только на победу, так как мы, представители московского «Динамо», играем у себя дома. Пришло много наших болельщиков, да и родные стены должны помогать. Красная форма? Да, очень непривычно. Обычно красный на динамовце можно увидеть лишь в том случае, если кого-то вызывают в сборную, — приводит слова голкипера дивизиона Боброва Ивана Бочарова корреспондент NEWS.ru.

Встреча команд Тарасова и Харламова вышла более боевой, ибо к середине противостояния на табло было равенство — 4:4. Хотя поначалу ребята Игоря Никитина оперативно соорудили три шайбы своему сопернику, но в Матче звёзд КХЛ всё может поменяться за одно мгновение. В итоге тарасовцы выдали ударную концовку второго периода, вырвав путёвку в финал — 8:6.

Было тяжеловато, но все к таким играм относятся с пониманием — это ведь шоу. Где-то стараемся выложиться, где-то подыгрываем сопернику. Очень прикольное времяпрепровождение получается. Оказаться на одному льду с большими мастерами — это очень дорого стоит, — подытожил полуфинальный поединок голкипер сборной дивизиона Тарасова Андрей Тихомиров.

Третье место заняла команда Чернышёва, которая смогла разделаться со сборной дивизиона Харламова (8:8) в серии буллитов. Отметим, что у победителей во втором периоде в воротах оказался нападающий Линус Умарк. Вот такая домашняя, если можно так сказать, заготовочка, которая помогла вытащить матч и перевести его в серию бросков.

Битва за кубок получилась такой же упорной, как и бронзовая баталия. Дивизион Боброва, ведомый Вадимом Шипачёвым, не мог на родной арене отдать трофей кому-то другому. Даже красно-белые цвета сборной не помешали. Лидер «Динамо» забросил сам и дважды ассистировал партнёрам, позволив дивизиону Боброва свести матч с командой Тарасова к серии буллитов — 6:6. Уверенная игра в воротах Гудачека и Бочарова позволила «красно-белым» «затащить» кубок в свои руки.