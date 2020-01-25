https://static.news.ru/photo/8a46abb6-3fab-11ea-918a-fa163e074e61_660.jpg Фото: jokerit/vk.com

Финский «Йокерит» на своей площадке в Хельсинки сотворил суперкамбэк в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проигрывая по ходу встречи три шайбы китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар» и вырвав в итоге победу — 4:3 (0:2, 1:1, 3:0).

Гости добыли солидный перевес к началу второго периода благодаря точным броскам Брэндона Ипа (9-я минута), Эндрю Миллера (17-я) и Виктора Бартли (22-я).

Вырвать сверхволевую победу «джокерам» помогли дубль Ессе Йоэнсуу (голы на 25-й и 55-й минутах) и заброшенные шайбы Мики Ниеми (44-я) и Микко Лехтонена (59-я).

Благодаря этому поражению клуба из Пекина лидер Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» досрочно оформил выход в плей-офф.

«Йокерит» (69 очков, 51 игра) закрепился на третьем месте в таблице Западной конференции. «Куньлунь» (57 очков, 54 игр) остался на седьмой строчке в таблице «Востока».

Московский «Спартак» дома всухую разгромил челябинский «Трактор» — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0).

Шайбы забросили Анатолий Никонцев (38-я минута), Робин Ганзл (44-я), Патрик Херсли (50-я) и Александр Хохлачёв (51-я).

Голкипер «красно-белых» Никита Беспалов отразил все 30 бросков соперника и отыграл «на ноль» четвёртый матч (второй подряд) в нынешнем сезоне. Его сухая серия теперь составляет 144 минуты 17 секунд.

«Спартак» (66 очков, 52 игра) занимает пятое место в таблице «Запада», «Трактор» отстаёт от зоны плей-офф на «Востоке» на 10 очков.

Казанский «Ак Барс» победил «Автомобилист» в Екатеринбурге, уфимский «Салават Юлаев» переиграл казахстанский «Барыс», ранее писал NEWS.ru.