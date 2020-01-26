https://static.news.ru/photo/8d800d3c-4068-11ea-8f99-fa163e074e61_660.jpg Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отправился на встречу с китайскими политиками и врачами.

Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующими в реагировании на вспышку коронавируса, — написал он в Twitter.

I am on my way to Beijing, to meet with the Government & health experts supporting the #coronavirus response. My @WHO colleagues & I would like to understand the latest developments & strengthen our partnership with in providing further protection against the outbreak. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 26 ÑÐ½Ð²Ð°ÑÑ 2020 Ð³.

Во время поездки Гебрейесус планирует укрепить партнёрство с Китаем для предотвращения очередной вспышки. На данный момент число заразившихся превышает 2200 человек. Вирус начал распространяться из китайского города Ухань по всему миру. Власти Китая приняли решение изолировать этот и ещё 12 городов в провинции Хубэй. Начиная с первого дня возникновения коронавируса Ухань покинули более 5 млн человек.

Как ранее писал NEWS.ru, Роспотребнадзор собирает данные о приборах для борьбы с коронавирусом на территории России. Ведомство стремится выяснить наличие достаточного количества инструментов в случае, если заболевание попадёт в РФ.