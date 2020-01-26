Тедрос Аданом Гебрейесус Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отправился на встречу с китайскими политиками и врачами.

Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующими в реагировании на вспышку коронавируса, — написал он в Twitter.

 

Во время поездки Гебрейесус планирует укрепить партнёрство с Китаем для предотвращения очередной вспышки. На данный момент число заразившихся превышает 2200 человек. Вирус начал распространяться из китайского города Ухань по всему миру. Власти Китая приняли решение изолировать этот и ещё 12 городов в провинции Хубэй. Начиная с первого дня возникновения коронавируса Ухань покинули более 5 млн человек. 

Как ранее писал NEWS.ru, Роспотребнадзор собирает данные о приборах для борьбы с коронавирусом на территории России. Ведомство стремится выяснить наличие достаточного количества инструментов в случае, если заболевание попадёт в РФ.

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