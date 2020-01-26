https://static.news.ru/photo/b65a6c9e-405d-11ea-a3b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press

Роспотребнадзор запросил у своих территориальных органов информацию о том, хватает ли приборов для насыщения крови кислородом в случае, если коронавирус всё-таки придёт в Россию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках проведения комплекса мер по недопущению распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, просит в срок до 12:00 мск 27 января представить информацию об обеспеченности медицинских организаций аппаратами для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), — говорится в письме, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Пневмония, вызванная новым коронавирусом типа 2019-nCoV, с конца декабря 2019 года начала распространяться по всему миру. Первые случаи заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань. В настоящий момент случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае. Коронавирус уже дошёл до Австралии, Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции и Японии.

ВОЗ признала вспышку нового типа пневмонии чрезвычайной ситуацией в КНР, но воздержалась от объявления международной ЧС. В Китае уже две тысячи подтверждённых случаев заболевания. От коронавируса на данный момент погибли 56 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь губернатора Забайкальского края Вячеслав Кулаков рассказал, что на пунктах пропуска вместе с пограничниками дежурят сотрудники Роспотребнадзора и тепловизором проверяют температуру всех въезжающих в Россию. На территории края, граничащего с китайскими провинциями Хэйлунцзян и Маньчжурия, не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.