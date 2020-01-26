https://static.news.ru/photo/eeb4c0dc-4056-11ea-8bb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Zheyu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь губернатора Забайкальского края Вячеслав Кулаков рассказал, что на пунктах пропуска вместе с пограничниками дежурят сотрудники Роспотребнадзора и тепловизором проверяют температуру всех въезжающих в Россию. На территории края, граничащего с китайскими провинциями Хэйлунцзян и Маньчжурия, не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Могу ответственно заявить, что на территории Забайкальского края не было зафиксировано ни одного подозрения на коронавирус, — сообщил радиостанции «Говорит Москва» Кулаков.

Он уточнил, что паники среди населения края нет, обстановка остаётся стабильной. Населению было рекомендовано не посещать Китай без особых причин.

Провели профилактические мероприятия для врачей, как вычислить болезнь. Все забайкальские аптеки обеспечены средствами защиты от вируса, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, способность вызывающего пневмонию нового коронавируса передаваться от человека к человеку усилилась. Об этом сообщил глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй. Он заявил, что в связи с этим эпидемиологическая обстановка на территории страны перешла в более сложную стадию. По словам Сяовэя, вирус передался человеку из дикой природы. Однако потом он начал адаптироваться к существованию в человеческом организме.

Сейчас в Китае две тысячи подтверждённых случаев заболевания. От коронавируса на данный момент погибли 56 человек.