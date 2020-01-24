Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин достиг очередной юбилейной отметки в своей карьере. 38-летний нападающий в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским «Торпедо» забросил 400-ю шайбу в КХЛ.
Это произошло уже на четвёртой минуте встречи с «автозаводцами»: Мозякину удалось открыть счёт в матче.
Для достижения этой юбилейной отметки капитану «Магнитки» пришлось провести 778 матчей в КХЛ. Забивал в лиге Мозякин только за две команды — подмосковный «Атлант» (99 шайб) и «Металлург» (301). Также в бомбардирском активе Сергея 484 результативные передачи и 884 балла по системе «гол плюс пас».
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