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Высшая хоккейная лига (ВХЛ) приняла решение провести все матчи с участием клубов из Китая на территории России в связи с угрозой распространения нового вируса.

В связи с эпидемиологической ситуацией в КНР, вызванной распространением короновируса, ВХЛ, в соответствии со статьей 44 Регламента «ВХЛ — Кубка Шёлкового пути» сезона 2019/2020, приняла решение о переносе всех «домашних»...