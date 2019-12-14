Традиционно проходящий в декабре в Москве (а с прошлого года ещё и в Петербурге) Кубок Первого канала российская сборная провела получше, чем стартовый этап Евротура в Хельсинки в ноябре. NEWS.ru подводит итоги домашнего турнира, отмечая, что даже в своём почти оптимальном составе команда Алексея Кудашова не смогла избавиться от хронических игровых проблем.

Привычное «свистать всех наверх!» в конце года

Из года в год накануне Кубка Первого канала президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк словно мантру повторяет одну и ту же мысль: предстоящие поединки со шведами, чехами и финнами — единственные три игры за год, которые наша сборная проводит перед своими болельщиками (если, конечно, чемпионат мира не проходит в этом сезоне в России), поэтому состав национальной команды на эти встречи должен быть сильнейшим, а иная цель на турнир, кроме как победа, даже не рассматривается. Дома, на своём льду соревнования нужно выигрывать — и точка!

Владислав Третьяк NEWS.ru

На сей раз главынй тренер Алексей Кудашов и его штаб призвали под знамёна сборной действительно почти всех лучших игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Безусловно, не обошлось без потерь: из-за травм не смогли сыграть в Москве и Петербурге защитники Виктор Антипин из магнитогорского «Металлурга» и Артём Зуб из питерского СКА, нападающие Сергей Андронов, Иван Телегин (оба — ЦСКА), Сергей Плотников (СКА) и Денис Зернов («Авангард»). Зато вновь облачились в свитера сборной московские «армейцы» Кирилл Капризов и Михаил Григоренко, чья связка со столичным динамовцем Вадимом Шипачёвым могла бы сыграть роль одного из ведущих звеньев на любом крупном турнире даже в присутствии игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вратарскую бригаду национальной команды вновь привычно возглавил ещё один представитель ЦСКА Илья Сорокин, в линии обороны в роли столпов выступили Вячеслав Войнов («Авангард») и Никита Нестеров (ЦСКА), а атаке придали солидности Александр Барабанов, Евгений Кетов (оба — СКА) и Владимир А.Ткачёв («Ак Барс»).

На ноябрьском Кубке Карьяла в Хельсинки наша сборная показала во всех смыслах нестабильный хоккей — как по игре, так и по результатам. За поражением от финнов в стартовом матче последовала победа над Швецией в серии буллитов, а завершили турнир россияне сухим проигрышем чехам. Различными по содержанию и эффективности действий получались и разные отрезки каждого из этих матчей. И вот теперь аналогичная картина наблюдалась на Кубке Первого канала.

В стартовой игре со шведами провальным получился первый период, в ходе которого были пропущены две шайбы, а затем при заметном качественном улучшении игры хозяевам льда не удалось догнать соперника, поскольку отыгрываться пришлось со счёта 0:3, а роковой стала четвёртая шайба «Тре Крунур» в третьем периоде. Победа скандинавов (4:3) живо напомнила встречи с этим соперником на московском турнире в последние годы: «жёлто-синие» нередко, как и теперь, умело пользовались некоторой скованностью россиян, поначалу задавленных ответственностью и необходимостью выдать максимум перед заполненными трибунами. При этом выкладывая свои привычные козыри в виде техничной и вязкой игры, а также хорошей реализации моментов и отменных действий голкипера. А вот тренерский штаб россиян на сей раз не угадал с вратарём: Александра Самонова из питерского СКА, проводившего свой второй матч за сборную (первый был как раз на Кубке Карьяла — и тоже был проигран), конечно, трудно винить в трёх пропущенных шайбах, но и выручить команду он не сумел. А потому уже в начале второго периода уступил пост номер один Илье Сорокину.

Ржигу на этот раз обыграли, но проблемы остались

В атаке с ролью лидеров отлично справилось первое звено: одну шайбу забросил Вадим Шипачёв, две — Кирилл Капризов, но в итоге этого не хватило даже для ничьей в основное время. Несмотря на почти трёхкратное превосходство по броскам в створ ворот (48 против 17) и довольно частые удаления у соперника (14 минут штрафа), россияне перевести количество в качество не сумели. Численное преимущество, к примеру, было реализовано лишь один раз.

Во втором поединке турнира — против Чехии — в ворота сборной предсказуемо вернулся Сорокин, а единственной тройкой нападения, которой не коснулись кадровые изменения, стало первое звено. Однако о стабильности в игре команды Кудашова вновь оставалось только мечтать. Только на сей раз ударным получился первый период, по ходу которого отличились Андрей Кузьменко и Михаил Григоренко (второй — в большинстве), а провал постиг нашу сборную во второй двадцатиминутке. Чехи вместе с двумя ответными шайбами обрели и психологическое преимущество, которое позволило им в середине третьего периода и вовсе выйти вперёд.

Наставник чешской сборной Милош Ржига, долгое время работавший в России с питерским СКА, московским «Спартаком» и подмосковным «Атлантом», после игры признался, что старается привить своим нынешним подопечным агрессивный и атакующий стиль игры. Но если бы чехи при счёте 3:2 прибегли к своей излюбленной и давно отшлифованной оборонительной модели, россияне могли и не спасти этот матч. Однако защитнику Игорю Ожиганову удалось оперативно (спустя ровно минуту после третьего гола соперника) сравнять счёт, и дальше игра пошла уже до первой ошибки.

Алексей Кудашов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оплошностей хватало с обеих сторон: достаточно сказать, что концовка основного времени встречи и овертайм были отмечены несколькими удалениями с обеих сторон, что существенно увеличивало шансы на чью-либо победную шайбу с игры. Но защита с вратарями оказались сильнее нападения, и матч прикатился к серии буллитов, в которой всё решил единственный точный бросок питерского армейца Владимира Э.Ткачёва, которого, кстати, тренерский штаб впервые объединил в одном звене с казанским тёзкой и однофамильцем.

Несмотря на положительный результат, один из лидеров сборной Михаил Григоренко после окончания встречи в общении с журналистами отметил, что команда по-прежнему испытывает проблемы в обороне и с реализацией моментов. Они, следует добавить, хронические, передающиеся, словно эстафетная палочка, от одного состава российской сборной другому.

Набрав после двух матчей два очка, сборная России до минимума сократила свои шансы на итоговую победу на Кубке Первого канала. Мало того, что в заключительной встрече против финнов, имевших четыре очка, нашу команду устраивала только победа в основное время — при любом другом результате сборная Суоми оставалась выше россиян в турнирной таблице. Необходим был и «подходящий» результат в поединке между Швецией и Чехией, набравших к тому моменту по три очка. Победа одной из команд в основное время выводила её на чистое первое место, выигрыш «Тре Крунур» в овертайме или по буллитам позволял скандинавам опередить команду Кудашова по результату личной встречи. И только в том случае, если два очка (то есть успех в овертайме или серии послематчевых бросков) доставались чехам, Россия опять же по принципу преимущества в очном противостоянии становилась победителем домашнего этапа Евротура.

Финнов побили их же оружием, но этого ли ждали 60 тысяч на «Газпром Арене»?

Матч Швеция — Чехия состоялся на два часа раньше поединка Россия — Финляндия, и его итог досрочно лишил команду Кудашова всех шансов выиграть турнир: скандинавы благодаря победе (3:1) возглавили таблицу, и теперь их могли сместить с первого места только финны, которым хватило бы для этого любой победы (то есть даже в овертайме или по буллитам) над россиянами.

Хозяевам ничего не оставалось, кроме как побороться за второе итоговое место, порадовав более чем 60-тысячную аудиторию петербургской «Газпром Арены» качественным хоккеем и положительным результатом. На решение этой задачи были брошены лучшие силы: место в воротах вновь занял Сорокин (хотя многие болельщики и журналисты полагали, что перед питерской публикой будет дан шанс проявить себя голкиперу СКА Самонову), ударное звено Шипачёва не претерпело изменений, и вся команда вышла на лёд с должным настроем.

Россиянам посчастливилось быстро открыть счёт — Антон Слепышев реализовал большинство, наказав финнов за нарушение численного состава. Но нельзя сказать, что эта двадцатиминутка прошла с преимуществом хозяев. Соперник хоть и не создавал реальных голевых моментов, но подолгу возил шайбу в зоне атаки и сам довольно успешно разрушал атаки российской команды.

Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Во второй трети матча сборная Суоми выглядела гораздо убедительнее, действуя на более высоких скоростях и уже два-три раза всерьёз угрожая воротам Сорокина. Исключением стал пятиминутный игровой отрезок в середине периода, когда дальняя скамейка и два проброса подряд не позволяли замениться пятёрке финских игроков. Наставнику гостей Юкке Ялонену пришлось даже взять тайм-аут во время одной из игровых пауз, чтобы дать этому застрявшему на льду квинтету хотя бы небольшую передышку. Так что шансы забить были у обеих команд, но минимальный счёт первого периода не изменился и по итогам второго.

После поражения (0:1) от скромной по составу финской сборной в полуфинале последнего чемпионата мира в Словакии тогдашний главный тренер россиян Илья Воробьёв в сердцах заявил, что наша команда никогда не будет играть в «оборонительный антихоккей», который с успехом использовала сборная Суоми против Александра Овечкина и компании. Вот уж поистине — никогда не говори никогда! Теперь против почти таких же мало кому известных финнов при огромной зрительской аудитории россияне весь третий период занимались исключительным разрушением, заботясь о том, как бы не пропустить. И пускай в самой концовке Слепышев, сделав перехват в своей зоне, убежал в контратаку и забил вторую шайбу, вряд ли такая вымученная победа при трусливой игре может сойти за праздничный предновогодний подарок российским болельщикам. Тем более что итоговое второе место на домашнем этапе Евротура тоже никак нельзя назвать выдающимся достижением.

Можно, конечно, с удовлетворением отмечать, что на «Газпром Арене» российская сборная пока не пропускает (год назад тех же финнов обыграли 5:0), но ставить знак равенства между этой сухой победой и качественной, надёжной игрой в обороне вряд ли стоит. Поздравить Сорокина с «сухарём» можно и даже нужно, но глобальных проблем нашей команды в защитной фазе эта отдельно взятая победа отнюдь не решает.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если подытожить весь турнир, ни об одном матче в исполнении российской сборной нельзя сказать, что команда Алексея Кудашова провела его на стабильно высоком уровне и без откровенно слабых отрезков. А игра против финнов ещё и продемонстрировала, что россияне готовы наступить на горло собственной атакующей песне в угоду сиюминутному желанию побить конкретного — пусть и «неудобного» соперника — его же оружием.