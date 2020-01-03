https://static.news.ru/photo/7457b582-3003-11ea-9c73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Hastegard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал поражение хоккейной сборной России в финале молодёжного чемпионата мира (МЧМ). По его словам, наши хоккеисты старались, но не смогли реализовать свои возможности.

Спасибо командам за яркий и увлекательный финал. Сборная России не смогла реализовать свои возможности для победы, но вместе с тем наши молодые хоккеисты показали хорошую игру, — приводит слова Колобкова пресс-служба спортивного ведомства.

Министр добавил, что игроки этой сборной ещё внесут свой вклад в развитие и продвижение хоккея.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия упустила победу над Канадой в финале МЧМ и осталась без золота. Наша сборная не сумела выиграть турнир, проходивший в Чехии. В финальном поединке в Остраве подопечные Валерия Брагина проиграли сверстникам из Канады — 3:4 (0:0, 2:1, 1:3).