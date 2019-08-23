https://static.news.ru/photo/ac1c86c6-c5ca-11e9-a6e8-fa163e074e61_660.jpg Евгений Кузнецов Фото: White House/via Globallookpress.com

Чемпион мира и призёр Олимпийских игр Павел Буре призвал поддержать хоккеиста Евгения Кузнецова, которого ранее дисквалифицировали за употребление кокаина.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о допинг-тесте, свидетельствующем об употреблении Евгением Кузнецовым кокаина.

Будем надеяться на то, что Женя сможет играть в эти четыре года в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), — отметил Буре.

Он добавил, что это, должно быть, какая-то ошибка, передаёт РИА Новости .

27 мая, сразу после чемпионата мира в Словакии, в соцсетях появился ролик , где российский форвард запечатлён в гостиничном номере за столом, на котором рассыпан порошок белого цвета. Сам хоккеист опроверг тогда информацию об употреблении наркотиков и заявил, что готов сдать необходимые анализы.

Как писал News.ru, российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов выступил с заявлением по поводу своей четырёхлетней дисквалификации. Он решил принять наказание.