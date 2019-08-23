Евгений Кузнецов Евгений Кузнецов Фото: White House/via Globallookpress.com

Чемпион мира и призёр Олимпийских игр Павел Буре призвал поддержать хоккеиста Евгения Кузнецова, которого ранее дисквалифицировали за употребление кокаина.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о допинг-тесте, свидетельствующем об употреблении Евгением Кузнецовым кокаина.

Будем надеяться на то, что Женя сможет играть в эти четыре года в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), — отметил Буре.

Он добавил, что это, должно быть, какая-то ошибка, передаёт РИА Новости.

27 мая, сразу после чемпионата мира в Словакии, в соцсетях появился ролик, где российский форвард запечатлён в гостиничном номере за столом, на котором рассыпан порошок белого цвета. Сам хоккеист опроверг тогда информацию об употреблении наркотиков и заявил, что готов сдать необходимые анализы.

Как писал News.ru, российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов выступил с заявлением по поводу своей четырёхлетней дисквалификации. Он решил принять наказание. 

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