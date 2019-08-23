Чемпион мира и призёр Олимпийских игр Павел Буре призвал поддержать хоккеиста Евгения Кузнецова, которого ранее дисквалифицировали за употребление кокаина.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о допинг-тесте, свидетельствующем об употреблении Евгением Кузнецовым кокаина.
Будем надеяться на то, что Женя сможет играть в эти четыре года в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), — отметил Буре.
Он добавил, что это, должно быть, какая-то ошибка, передаёт
27 мая, сразу после чемпионата мира в Словакии, в соцсетях появился
Как писал News.ru, российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов выступил с заявлением по поводу своей четырёхлетней дисквалификации. Он решил принять наказание.