https://static.news.ru/photo/78960c6c-c0ea-11e9-b3cc-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: JOEL MARKLUND/imago-ima/imago-images.de/Global Look Press

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил нападающего «Сент-Луиса» Ивана Барбашёва с получением главного трофея НХЛ.

Он сказал, что знает о сложности достижения желаемой цели и исполнения мечты. Кроме того, он горд, что второй год подряд Кубок Стэнли оказывается у воспитанника команды «Динамо».

Мы с тобой одной бело-голубой крови, но не советую тебе расслабляться — в следующем году я отберу у тебя кубок и уже готовлюсь, — подчеркнул он.

Видеозапись выступления спортсмена опубликована в Twitter московской команды.

«Это мы еще посмотрим» — ответил Александру Овечкину Иван Барбашев на фразу про то, что @ovi8 отберет Кубок в следующем сезоне — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) August 17, 2019

Как писал News.ru, в минувшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Барбашёв появлялся на льду в 80 играх. Он набрал 26 (14+12) очков при 17 минутах штрафа. Вместе с «Сент-Луисом» форвард смог завоевать Кубок Стэнли.