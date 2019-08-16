Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил нападающего «Сент-Луиса» Ивана Барбашёва с получением главного трофея НХЛ.
Он сказал, что знает о сложности достижения желаемой цели и исполнения мечты. Кроме того, он горд, что второй год подряд Кубок Стэнли оказывается у воспитанника команды «Динамо».
Мы с тобой одной бело-голубой крови, но не советую тебе расслабляться — в следующем году я отберу у тебя кубок и уже готовлюсь, — подчеркнул он.
Видеозапись выступления спортсмена опубликована в
«Это мы еще посмотрим» — ответил Александру Овечкину Иван Барбашев на фразу про то, что— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru)
@ovi8отберет Кубок в следующем сезоне August 17, 2019
Как писал News.ru, в минувшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Барбашёв появлялся на льду в 80 играх. Он набрал 26 (14+12) очков при 17 минутах штрафа. Вместе с «Сент-Луисом» форвард смог завоевать Кубок Стэнли.