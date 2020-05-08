НХЛ не будет проводить выставочные матчи в Европе в 2020 году

https://static.news.ru/photo/c91fa9e2-91d0-11ea-a66c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Phillippe Champoux/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с профсоюзом игроков лиги (NHLPA) объявили, что выставочные матчи, ранее запланированные на 2020 год, будут перенесены на неопределённый срок.

NHLPA и НХЛ продолжают ратовать за присутствие лиги на международной арене. Мы надеемся, что наши зарубежные болельщики поймут необходимость отложить международные матчи 2020 года, — говорится в заявлении NHLPA.

Изначально НХЛ планировала провести матч между «Бостоном» и «Нэшвиллом» в Праге в октябре 2020 года, «Колорадо» и «Коламбус» осенью должны были дважды сыграть в Хельсинки. Отмечается, что матчи могут пройти в 2021 году.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что лига не планирует организовывать тестирование игроков на коронавирус вне очереди. Текущий сезон регулярного чемпионата НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.