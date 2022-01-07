Несколько матчей КХЛ отменены из-за вспышки коронавируса

Континентальная хоккейная лига приняла решение отменить два матча с участием ЦСКА из-за вспышки коронавируса в составе команды, об этом информирует официальный сайт лиги. Сообщается, что 17 хоккеистов ЦСКА сдали положительный ПЦР-тест.

По состоянию на 8 января 2022 года у 17 представителей хоккейного клуба ЦСКА ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. Лига приняла решение не проводить матчи № 569 СКА — ЦСКА и № 577 ЦСКА — «Сочи», запланированные на 9 и 11 января соответственно. Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно, — указано на сайте.

Ранее, 6 января, КХЛ отменяла игры с участием «Салавата Юлаева» также из-за распространения коронавируса в башкирской команде. Девять представителей команды из Уфы сдали положительные ПЦР-тесты. 8 января уфимцы должны были сыграть с «Йокеритом» в Хельсинки, а 10 января встретиться с «Динамо» в Риге.

5 января матч КХЛ между «Барысом» и «Металлургом» прошёл в столице Казахстана Нур-Султане, несмотря на режим ЧП, который был введён в городе из-за массовых протестов и беспорядков. Однако зрителей на него не пустили.

Известно, что руководство команды «Барыс» организовало гостевой команде сопровождение до аэропорта. Самолёт с магнитогорской командой после игры не мог вылететь из аэропорта Нур-Султана более часа.