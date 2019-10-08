Евгений Малкин Евгений Малкин Фото: Jeanine Leech/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил травму в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбуса» и выбыл из строя минимум на месяц.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что россиянин выбыл на длительное время из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба клуба.

Российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин выполнил символическую подачу перед началом матча Главной лиги бейсбола (MLB) между «Вашингтон Нэшионалс» и «Лос-Анджелес Доджерс», писал News.ru.

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