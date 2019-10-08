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Михаил Щипанов
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил травму в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбуса» и выбыл из строя минимум на месяц.
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что россиянин выбыл на длительное время из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба клуба.
Coach Sullivan says both Evgeni Malkin and Nick Bjugstad will be out longer-term with lower-body injuries.— Pittsburgh Penguins (@penguins) October 7, 2019
Coach Sullivan says both Evgeni Malkin and Nick Bjugstad will be out longer-term with lower-body injuries.
Российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин выполнил символическую подачу перед началом матча Главной лиги бейсбола (MLB) между «Вашингтон Нэшионалс» и «Лос-Анджелес Доджерс», писал News.ru.
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Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин выполнил символическую подачу перед началом матча Главной лиги бейсбола (MLB) между «Вашингтон Нэшионалс» и «Лос-Анджелес Доджерс».
Овечкин поприветствовал игроков и зрителей перед началом встречи, после чего выполнил символическую подачу аутфилдеру Адаму Итону, сообщает официальный сайт НХЛ.
Матч завершился победой «Вашингтон Нэшионалс» — 6:1.
Овечкин рассказал, что...
Малкин получил травму ноги в матче НХЛ и пропустит не меньше месяца