https://static.news.ru/photo/dc87c210-e9b7-11e9-b57c-fa163e074e61_660.jpg Евгений Малкин Фото: Jeanine Leech/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил травму в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбуса» и выбыл из строя минимум на месяц.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что россиянин выбыл на длительное время из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба клуба.

Coach Sullivan says both Evgeni Malkin and Nick Bjugstad will be out longer-term with lower-body injuries. — Pittsburgh Penguins (@penguins) October 7, 2019

Российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин выполнил символическую подачу перед началом матча Главной лиги бейсбола (MLB) между «Вашингтон Нэшионалс» и «Лос-Анджелес Доджерс», писал News.ru.