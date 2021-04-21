16+

Рубрики

Медиа

Архив

Хоккей

Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» в НХЛ

08:39, 22 апреля 2021
Фото: AP/TASS

«Миннесота» выиграла у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 4:1. Предпоследнюю шайбу на предпоследней минуте матча у победителей забросил нападающий Кирилл Капризов.

Для российского легионера «Миннесоты» она стала 19-й в сезоне. Теперь в его активе 38 очков (19 голов + 19 передач) в 45 матчах. Гол Капризова также стал рекордным для «Миннесоты» в НХЛ. Никогда прежде ни один новичок команды не забрасывал столько шайб в дебютном сезоне. Прежнее достижение — 18 голов в сезоне-2000/01 — принадлежало словаку Мариану Габорику.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в предыдущем матче также против «Аризоны» Капризов побил другой рекорд Габорика. Тогда заброшенная шайба позволила ему набрать 37 очков. Это стало новым рекордом «Миннесоты» для дебютантов клуба.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео