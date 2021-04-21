Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» в НХЛ

https://static.news.ru/photo/0cd693e8-a32e-11eb-9b39-96000091f725_660.jpg Фото: AP/TASS

«Миннесота» выиграла у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 4:1. Предпоследнюю шайбу на предпоследней минуте матча у победителей забросил нападающий Кирилл Капризов.

19th of the year for Kirill Kaprizov and that's a new @mnwild rookie record! pic.twitter.com/LMXef82CBz — NHL (@NHL) April 22, 2021

Для российского легионера «Миннесоты» она стала 19-й в сезоне. Теперь в его активе 38 очков (19 голов + 19 передач) в 45 матчах. Гол Капризова также стал рекордным для «Миннесоты» в НХЛ. Никогда прежде ни один новичок команды не забрасывал столько шайб в дебютном сезоне. Прежнее достижение — 18 голов в сезоне-2000/01 — принадлежало словаку Мариану Габорику.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в предыдущем матче также против «Аризоны» Капризов побил другой рекорд Габорика. Тогда заброшенная шайба позволила ему набрать 37 очков. Это стало новым рекордом «Миннесоты» для дебютантов клуба.